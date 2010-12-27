Сенатор Кентукки Рэнд Пол встретится с Георгием Полтавченко

В Смольном американские и петербургские чиновники обсудят взаимоотношения.

Американский сенатор Рэнд Пол, который занимается интересами штата Кентукки встретился с главой Санкт-петербурга Георгием Полтавченко. Иностранец прибыл в Северную столицу из Москвы, где у него также были запланированы деловые переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

По сведениям чиновников, политик из СШа пробудет в городе на Неве непродолжительное время. Он должен переговорить с губернатором. Конкретные темы и вопросы, которые заявлены для обсуждения, неизвестны. Администрация города решила не раскрывать всех секретов.Однако, известно, что в столице России были озвучены проблемы, связанные с вводом новых санкций и задержанием россиянки Марии Бутиной в США.

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