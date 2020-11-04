Съемки «Ведьмака» из-за коронавируса перенесли в студию

Продолжение истории Геральта из Ривии выйдет в 2021 году.

Исполнител главной роли в сериале "Ведьмак" Генри Кавилл сообщил, что съёмки сериала перенеслись в студийные павильоны из-за рисков заражения коронавирусом.

Также на решение авторов повлияли и действия чиновников. Так, например, в Англии ввели новый локдаун. До этого съемки велись в графстве Йоркшир и на озерном крае Камбрия.

Премьера первого сезона сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года. Продолжение истории Геральта из Ривии выйдет в 2021 году.

Видео: YouTube / Netflix