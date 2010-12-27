Семак: "Уфа" сражалась против "Зенита" как лев

Главный тренер футбольного "Зенита" Сергей Семак отметил, что спортсмены из команды "Уфа" бились против его подопечных как львы. Однако, петербургские игроки показали собственные возможности.
Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. Хочу поздравить "Уфу" - они сражались как львы, даже оставшись в меньшинстве
рассказывает Сергей Семак после матча
Как заявил спикер, игроки из Северной столицы смогли забить в ворота противника быстрый гол, а после увеличить преимущество по баллам из-за ошибки "Уфы".
Напомним, что вечером 27 августа клуб "Уфа", которой раньше руководил Семак, проиграла "Зениту" со счетом 2:0. Матч проходил на стадионе "Нефтяник". Специалисты добавил, что даже оставшись в меньшинстве, футболисты показали слаженную игру и бились до последнего.
Фото: ФК "Зенит"