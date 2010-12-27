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Секретарь Геральдического совета РФ лишился машины в Петербурге
Сегодня, 16:40
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TretyakovaS
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Секретарь Геральдического совета РФ лишился машины в Петербурге

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У секретаря Геральдического совета РФ в Северной столице угнали автомобиль. Ущерб он оценил в 600 тысяч рублей.

В Петербурге секретарь Геральдического совета при Президенте РФ лишился авто. Ущерб он оценил в 600 тысяч рублей. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Пропажу новенького Nissan Almera 45-летний Глеб Калашников заметил 20 июля в половине девятого утра. Ранее он припарковал его у дома 51 по проспекту Маршала Блюхера 19 июля в 20:30.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в ночь на 20 июля неизвестный сел в иномарку и уехал в сторону проспекта Энергетиков. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги: новости петербурга , новости спб , секретарь геральдического совета рф лишился машины в петербурге
Категории: Новости СПб

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