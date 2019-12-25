Сегодня в Петербурге может быть побит температурный рекорд

Предыдущий рекорд был поставлен в 2016 году.

В Петербурге 13 февраля ожидается облачная погода. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Погода в четверг по-прежнему сохранит циклонические черты, отметил синоптик. В течение дня местами будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Атмосферное давление вырастет до 748 мм ртутного столба, что всё равно является ниже нормы. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

Температура приблизится к очередному температурному рекорду, в Петербурге будет +2..+4 градуса. Рекорд был поставлен в 2016 году, тогда столбик термометра показал +3,9 градуса.

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