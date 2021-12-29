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Себестоимость строительства недвижимости в Петербурге за год увеличилась на 50%
Сегодня, 14:51
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Себестоимость строительства недвижимости в Петербурге за год увеличилась на 50%

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Некоторые стройматериалы выросли в цене в 2,5 раза.

В среду, 16 февраля, консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость" поделился результатами исследования, согласно которым себестоимость строительства жилья в городе за год выросла на 50%. Об этом сообщил ТАСС.

Так, некоторые строительные материалы подорожали в 2,5 раза, а цены на жилье в сегменте масс-маркета увеличились на 32%. Эксперты отмечают, что из-за роста себестоимости строительства, вырастут и цены на строящиеся квартиры.

По мнению специалистов, рост себестоимости строительства продолжится. Это, вероятно, связано с ростом цены строительно-монтажных работ, которые в себестоимости занимают наибольшую долю (около 65%).

Вместе с тем предполагается, что цены на квартиры будут расти не так активно.

Фото: Piter.tv

Теги: недвижимость, петербург, строительство, строительство жилья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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