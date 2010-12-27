Счет за жилищно-коммунальные услуги в июле снизился

Влияние на стоимость оказали отключение отопления и летние отпуска петербуржцев.

По данным "жилищного хозяйства" средняя сумма счетов за коммунальные услуги в Петербурге в июле уменьшилась на 20 процентов. К настоящему моменту сумма составляет 2,4 тысячи рублей. В прошлом месяце цена была на 575 рублей больше.

По сведениям специалистов пресс-службы организации,уменьшение платы связано с отсутствием начислений за отопление, а также значительное снижение объемов потребления водных ресурсов в тех квартирах, владельцы которых уехали в летние отпуска. В случае, если в помещении установлены приборы учета, то они позволяют значительно экономить, когда хозяев нет дома и никто не пользуется услугами водоотведения и водоснабжения.

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