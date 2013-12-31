Сборная Англии открыла счет в матче против Украины

Сборная Англии открыла счет в матч против Украины в 1/4 финала Евро-2021. Счет на 4 минуте открыл лучший бомбардир Английской Премьер-Лиги Харри Кейн. Для форварда данный мяч стал вторым на форуме.
Мяч в ворота Георгия Бущана влетел после проникающей передачи в штрафную зону от Рахима Стерлинга, которую замкнул Кейн.
Напомним, что победитель этой встречи сыграет в полуфинале с Данией, одолевшей Чехию в другом матче 1/4 финала Евро. В параллельном полуфинале сыграют Испания и Италия.
Видео: arvanitakismanos / Instagram
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