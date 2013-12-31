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Сборная Англии открыла счет в матче против Украины

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Гол забил игрок английского "Тоттенхэма".

Сборная Англии открыла счет в матч против Украины в 1/4 финала Евро-2021. Счет на 4 минуте открыл лучший бомбардир Английской Премьер-Лиги Харри Кейн. Для форварда данный мяч стал вторым на форуме. 

Мяч в ворота Георгия Бущана влетел после проникающей передачи в штрафную зону от Рахима Стерлинга, которую замкнул Кейн.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в полуфинале с Данией, одолевшей Чехию в другом матче 1/4 финала Евро. В параллельном полуфинале сыграют Испания и Италия. 

Видео: arvanitakismanos / Instagram

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Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей, Тема дня,

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