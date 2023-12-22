Массовый сбой Telegram произошёл 27 февраля

Пользователи чаще всего жалуются на "общий сбой", "сбой в мобильном приложении" и проблемы с загрузкой файлов в десктопной версии.

Пользователи в РФ сообщают о масштабном сбое в функционировании мессенджера Telegram. Информация об этом подтверждается сервисом мониторинга Downdetector, который отмечает резкий рост жалоб на работу приложения после 12:30 по МСК.

По данным сервиса, наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Московской области (34%), а также из Петербурга и Ленобласти (19%). Пользователи чаще всего жалуются на "общий сбой", "сбой в мобильном приложении" и проблемы с загрузкой файлов в десктопной версии.

По данным издания "КоммераснтЪ", сообщения о сбоях в работе мессенджера поступают от пользователей Telegram со всего мира. Кроме того, сбой в работе Telegram был зафиксирован в Роскомнадзоре.

Фото: depositphotos/Mactrunk