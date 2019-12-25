Сбербанк запускает льготную ипотеку на ИЖС под 6%

Программа будет действовать до 1 октября этого года.

Сбербанк запускает льготную ипотечную программу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) со ставкой 6%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ставку субсидирует институт развития в жилищной сфере "Дом.РФ". Срок действия программы - до 1 октября 2021 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для Москвы, Подмосковья, Петербурге и Ленобласти максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей, а для остальных регионов – 6 млн рублей.

При этом строительство дома должно вестись по договору с подрядной организацией из списка рекомендованных банком.

Ранее банк предоставлял ипотеку на ИЖС со ставкой от 9,2%.

Фото: Piter.TV