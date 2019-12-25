Сбер запустил страхование по подписке

Минимальный срок страховки – один месяц.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился первый страховой продукт Сбера по подписке. Это программа страхования от несчастных случаев "Защита от травм". Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Клиент программы "Защита от травм" может самостоятельно выбрать срок страховки и способ ее оплаты. Минимальный срок страхования – один месяц. Активировать страховку можно на тот период, когда потребность в ней наиболее высока.

Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведем на эту модель все наши страховые продукты для физлиц. Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка

Программа "Защита от травм" пользуется большим спросом у клиентов Сбера. В 2020 году только в Северо-Западного отделении банка было заключено более 45 тысяч договоров на страхование. Ожидается, что с переходом на модель подписки это число вырастет в разы.

Мы постоянно совершенствуем наши услуги, делая их удобными и выгодными для клиентов. Модель подписки – возможность управлять сроками своей страховой защиты и расходами на страхование, включая их в ежемесячный бюджет. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

По программе "Защита от травм" клиенты могут застраховаться не только от травм, но и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. В один договор можно включить до шести человек, в том числе не связанных родственными отношениями.

Оформить подписку можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. По желанию стоимость годовой программы можно разбить на несколько удобных платежей. Клиент может отказаться от страховки в любой момент, для этого достаточно просто не вносить очередной платеж.

Например, страховка на месяц обойдется в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм: 400, 500, 600 или 800 тысяч рублей, а также 1 млн рублей.

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