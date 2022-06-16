Сбер рассказал о работе в новой финансовой реальности

Импортозамещение в высокотехнологичных отраслях, новые условия работы финансовых рынков и противостояние в киберпространстве – за последние 3 месяца российский банковский столкнулся с беспрецедентными вызовами. Существование в новой реальности обсудили на сессиях XXV юбилейного Петербургского Международного экономического форума.

Специалисты экосистемы Сбера ежедневно обеспечивают информационную безопасность не только своей инфраструктуры, но и более 100 крупнейших компаний России. За последние несколько месяцев количество кибератак на российский финансовый и государственных сектор возросло в 15 раз.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Как мне представляется, в первую очередь надо создать правила, надо создать стандарты. По сути, профессиональные подходы по управлению киберрисками должны быть внедрены везде. Те компании, которые не имеют такой возможности, должны идти в аутсорсинг и приобретать такой сервис.

Помимо технологических проблем российский банковский сектор столкнулся со сложностями в работе финансовых рынков и финансировании инвестиционных проектов. В связи с этим назрела необходимость создания новой финансовой инфраструктуры, повышение доступности долгосрочных кредитов, организация здоровой конкурентной среды и гибкое регулирование финансового рынка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка:

У нас уже радикальные перемены произошли, когда отключили Pay, международные платежные системы. И это, конечно будет пересоздавать наш внутренний рынок финтеха. У Сбера есть старт-ап акселератор, который называется SberUnity, и где как раз мы ребят приглашаем и даем им финансирование для того, чтобы они подготавливали такие новые финтех-инициативы для замены тех, кто ушел.

Несмотря на турбулентное состояние мировой экономики, важную часть повестки участия Сбера в Петербургском международном экономическом форуме составили принципы ESG. Инструменты зелёного финансирования, активное участие в развитии рынка возобновляемых источников энергии и реализация низкоуглеродной стратегии – ключевые векторы формирования национальной ESG-инфраструктуры.