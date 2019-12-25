Сбер профинансирует проект группы компаний "Ленстройтрест" на 2,6 млрд рублей

На эти деньги построят два жилых дома и школу в Колпинском районе Петербурга.

Группа компаний "Ленстройтрест" получит от Сбера 2,6 млрд рублей на строительство двух жилых домов и школы в финском квартале "Юттери" в Колпинском районе Петербурга. Кредитная линия открыта на три года – до августа 2024 года.

Деньги направят на возведение 6-го и 7-го корпусов малоэтажного городка "Юттери", а также школы площадью 11,5 тысяч квадратных метров.

Сбер эффективно сотрудничает с Ленстройтрестом уже много лет. За эти годы нами прокредитовано семь проектов партнера. Новый жилой квартал "Юттери" также возводится при финансировании Сбера. В прошлом году на этот объект мы открывали застройщику кредитную линию на сумму около 1 млрд рублей, а теперь предоставляем новый объем финансирования в размере 2,62 млрд рублей на срок до августа 2024 года. Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка

Жилые дома рассчитаны на 525 квартир каждый. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения для магазинов и предприятий сферы услуг. Квартиры в этих домах будут продаваться с использованием механизмов эскроу.

На трех этажах будущей школы разместятся 15 учебных классов на 375 детей. Для младшей школы отведут отдельный блок на первом этаже. Строительство социального объекта планируется завершить в декабре 2022 года.

Сбербанк — наш давний и надежный партнер. С привлечением целевых кредитов банка возведено уже несколько домов в кварталах, которые компания строит в Петербурге и Ленинградской области. По финскому городку "Юттери" мы активно сотрудничаем с 2020 года. Получение новой кредитной линии — это дополнительный гарант успешной реализации нашего проекта. Валерия Малышева, генеральный директор АО "Ленстройтрест"

Фото: пресс-служба Сбера