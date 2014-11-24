Сбер поможет Петербургу внедрить цифровые технологии в сферу здравоохранения

Это поможет значительно повысить качество медицинской помощи и доступность лекарственных препаратов для жителей города.

Власти Петербурга обсудили со Сбером перспективы внедрения новых цифровых технологий, в том числе в область здравоохранения. Ожидается, что это повысит качество медицинской помощи и доступность лекарственных препаратов для жителей города, пишет пресс-служба банка.

В частности, речь идет об использовании в регионе комплексного телемедицинского решения для помощи пациентам с хроническими заболеваниями в рамках компании СберЗдоровье, а также продуктов на базе ИИ и пилотных проектов по запуску электронных рецептов. Многие технологии уже используются или тестируются в городских медицинских учреждениях.

Так, в нескольких клиниках Петербурга внедрен Voice2Med Группы ЦРТ (входит в экосистему Сбера). Этот продукт при помощи ИИ преобразует голос врача в текст и экономит 22% времени на заполнение медицинских документов.

В рамках встречи также был представлен план развития СБЕР ЕАПТЕКИ в Петербурге, где уже работают три хаба и семь аптек, в том числе и в офисах Сбера нового формата.

Необходимость цифровизации ряда услуг в сфере здравоохранения вызвана текущей ситуацией. И Сбер представляет разработки, которые способны значительно снизить нагрузку на всю систему. Часть сервисов уже прошла успешную апробацию в регионе, и мы готовы развивать сотрудничество с правительством Санкт-Петербурга в этом направлении. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: Piter.TV