Сбер полностью локализует производство умных ТВ-приставок SberBox в России

Сборка устройств производится на предприятии АО "НПО "Цифровые Телевизионные Системы" (входит в состав кластера).

Компания SberDevices организовала крупносерийное производство умных ТВ-приставок SberBox в России на мощностях инновационного кластера "Технополис GS". Сборка устройств производится на предприятии АО "НПО "Цифровые Телевизионные Системы" (входит в состав кластера).

SberBox – самое массовое устройство в линейке Sber, по итогам 2021 года является лидером продаж в категории ТВ-приставок. Компактный и недорогой девайс подключается практически к любому телевизору с HDMI-разъемом, управляется голосом, пультом или геймпадом. С помощью приставки можно посмотреть ТВ-каналы, фильмы, сериалы и видео в интернете, а также послушать музыку, заказать продукты или готовую еду, управлять умным домом и пр.

С 2022 года все новые приставки SberBox собираются на территории России. На заводе НПО ЦТС осуществляется монтаж компонентов на печатные платы, выводной монтаж плат, установку программного обеспечения, сборку в корпус, тестирование готовых приставок, упаковку продукции. За одну смену получается собрать более 4 тысяч девайсов. Полный цикл сборки одного устройства занимает всего 10 минут.

Калининградская область планомерно наращивает пул предприятий радиоэлектронной отрасли. Регион можно смело называть родиной российских телевизоров и ТВ-приставок. Сегодняшнее мероприятие — еще один яркий пример того, как новейшие отечественные разработки обретают "российское гражданство". […] Локализация производства устройств – это хороший тренд. Мы надеемся на дальнейшее ее углубление. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Мы рады, что с этого года 100% ТВ-приставок SberBox собираются в России. Локализация производства — очень важное для нас направление работы. Мы изучили предложения более чем от 10 различных площадок в разных регионах и остановили свой выбор на кластере предприятий "Технополиса GS", чьи компетенции наиболее полно соответствовали проектным требованиям. Константин Круглов, CEO SberDevices, старший вице-президент Сбербанка по цифровым поверхностям Салют

15 лет назад мало кто верил в перспективы такого проекта, но сегодня подтверждением успеха служат те российские продукты, которые мы выпускаем для наших партнеров и под собственными брендами. Производство приставок для цифрового ТВ и просмотра контента в разнообразных средах — одно из наших ключевых направлений деятельности: за годы работы мы выпустили более 20 млн таких устройств. Мы рады предложить свой опыт компании SberDevices и поддерживаем наших партнеров в стремлении к импортозамещению. Сегодня в отрасли для этого есть все возможности. Андрей Ткаченко, президент холдинга GS Group

НПО ЦТС на протяжении многих лет занимается производством цифровых телевизионных приставок, которые используются в вещательных проектах различных операторов цифрового ТВ. Это единственное в России и самое масштабное в Восточной Европе производство такой продукции. За всю историю предприятие выпустило более 90 моделей цифровых эфирных, спутниковых и IP-приставок, а также гибридных устройств. Аудитория телезрителей, использующих изготовленное на НПО ЦТС приемное оборудование, только в России насчитывает более 40 млн человек.

Производство НПО ЦТС высоко автоматизировано и сверхпроизводительно, ориентировано на серийный выпуск продукции. Сегодня на предприятии работает четыре автоматические линии поверхностного монтажа с суммарной производительностью более одного миллиона компонентов в час.

Фото: пресс-служба Сбера