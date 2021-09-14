Сбер организовал 24-часовой благотворительный марафон

Гонку протяженностью в 278 км бежали сотрудники, компании экосистемы, партнеры и клиенты банка. Все собранные при подготовке и проведении проекта средства передадут в Балтийский фонд природы, занимающийся сохранением популяции ладожской кольчатой нерпы.

24 часа по дорогам, набережным и мостам, через дворцовые пригороды, шоссе и проспекты, парки и скверы. Сотрудники Северо-западного банка СберБанка вместе с единомышленниками и партнерами решили пробежать экологическую "Эстафету добрых сердец". Цель акции — привлечь внимание к вопросам экологии и собрать средства на программу сохранения ладожской кольчатой нерпы. Инициаторами стали сами сотрудники Сбера.

Сергей Фатеев, директор направления "Безналичные решения" Северо-Западного банка Сбербанка:

Наша идея переросла в то, что мы предложили реализовать данный проект с поддержкой и участием банка.

Для того, чтобы эстафета собрала как можно больше средств для фонда Балтийской природы, команда банка разработала специальный qr-код.

На некоторых этапах бежали целыми командами – не только сотрудники, но и компании экосистемы, партнеры и клиенты банка: Центр речевых технологий, Санкт-Петербургский государственный университет, Александринский театр, интернет-СМИ "Питер-ТВ", сеть магазинов "220-Вольт", Modulbau и юридическая компания Grata International.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка СберБанка – директор головного отделения по Санкт-Петербургу:

Мы так здорово провели эти 24 часа и надеемся, что это привлечет внимание к охране окружающей среды.

Также волонтеры Сбера приняли участие в акции по очистке Вуоксы от бесхозных и браконьерских рыболовных сетей, которые являются основной причиной гибели рыб и птиц. Организаторами акции выступил Балтийский фонд природы, Питерский клуб рыбаков и Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.