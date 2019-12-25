Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%

Ожидается, что перезапуск программы поможет предпринимателям легче пережить новый локдаун.

Сбер запускает второй этап льготной программы ФОТ 3.0, в рамках которой с ноября по декабрь предприниматели смогут получить кредит под 3%. Ожидается, что перезапуск программы поможет бизнесу легче пережить новый локдаун и сохранить персонал.

Первый этап программы ФОТ 3.0 показал ее высокую востребованность у бизнеса — только в Сбере ею воспользовались более 11 тысяч клиентов, финансирование было предоставлено на сумму более чем 30 млрд рублей. Но у бизнеса по-прежнему сохраняется необходимость в господдержке, особенно на фоне нового локдауна, который ожидается в ближайшее время. Отметил заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов

Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, фитнес-центры, турагентства, отели, заведения общепита и пр. Ключевое условие программы – сохранить численность коллектива на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, а также организациям, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и работающим в наиболее пострадавших отраслях. До 300 млн рублей можно получить сроком до 18 месяцев. В течение первых шести месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему. В течение следующих 12 месяцев он сможет возвращать деньги и проценты равными долями.

Фото: пресс-служба Сбера