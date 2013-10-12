Сбер, HiFi-стриминг Звук и Александринский театр подписали меморандум о сотрудничестве

Стороны договорились развивать театральное искусство и популяризировать культурные ценности в том числе с помощью цифровых технологий.

В рамках Петербургского международного экономического форума Звук и Александринский театр презентовали второй сезон шоу "КультТех". Продолжение научно-популярного подкаста, в эфире которого будут рассказывать о спектаклях Александринского театра, намечено на осень.

Михаил Ильичев, генеральный директор HiFi-стриминга Звук:

Аудио в этом смысле один из лучших форматов. Человек может его потреблять как раз в те моменты, когда у него нет времени 100% отдать внимание визуально, куда-то прийти, сесть перед экраном и он может это делать на ходу, это не отнимает у него времени. Поэтому наше партнерство, мне кажется отчасти, как сказал Сергей про привлечение, но во многом это про вовлечение.

Сергей Емельянов, директор Национального драматического театра России (Александринского театра):

Для нас большая радость, что мы сегодня открываем для себя вроде бы и новый горизонт нашей работы, но, с другой стороны, довольно привычный для нас. Привычный, потому что в Александринском театре вполне себе принятый формат работы, когда мы стараемся транслировать театральную мысль глубоко за пределы Александринки.

Звук начал сотрудничество с Александринским театром два года назад с создания совместной виниловой пластинки и ее диджитал-версии. На виниле ранее была записана неизданная музыка из спектаклей театра.