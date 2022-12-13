Полмиллиона подписок СберПрайм и СберПрайм+ оформили жители Петербурга и Ленобласти в 2022 году в СЗФО

С момента запуска подписок СберПрайм и СберПрайм+ жители Северо-Запада воспользовались предложением 1,6 млн раз.

В 2022 году подписки СберПрайм и СберПрайм+ набирали популярность: спрос в СЗФО вырос на 35% по сравнению с 2021 годом. Всего подписки Сбера за прошлый год оформили 870 тысяч раз, из них 60% (500 тысяч подписок) – приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

С момента запуска подписок СберПрайм и СберПрайм+ жители Северо-Запада воспользовались предложением 1,6 млн раз. Чаще других подписки Сбера оформляли в Петербурге, Ленинградской и Вологодской областях. Лидером по росту стала Новгородская область, где спрос увеличился на 60% за год.

Банк считает, что рост интереса к подпискам обусловлен, в первую очередь, выгодами, которые получают подписчики. Например, 10% бонусов от СберСпасибо при оплате СберКартой проезда в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и аэроэкспрессах. Всем пользователям СберМобайл доступен бесплатный увеличенный пакет – 500 минут и 5 Гб интернета ежемесячно. СберМаркет начисляет клиентам повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки. Бонусами можно оплатить до 99% стоимости заказа у партнёров Сбера, в том числе входящих в подписки СберПрайм и СберПрайм+, а также у партнёров программы лояльности СберСпасибо: в супермаркетах, АЗС, кафе и ресторанах, аптеках, кинотеатрах, и на многие другие товары и услуги в различных регионах России.

По данным исследования аналитического агентства Frank RG в 2022 году подписка СберПрайм+ возглавила рейтинг подписок в России по наполняемости сервисами. Она включает кроме lifestyle-услуг (доставка продуктов и товаров, кино, музыка, мобильная связь и др.) и финансовые преимущества (лучшие условия по ключевым сервисам: переводы, вклады, кредиты и СберКарта, включая повышенные бонусы от СберСпасибо при оплате покупок).

Подписку помогут оформить сотрудники банка в офисе, а также это можно сделать самостоятельно в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по Сбер ID.

Фото: sberbank.ru