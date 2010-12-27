Самолет из Сочи в Петербург задержали почти на 9 часов

Лайнер не смог взлететь из-за технической неисправности.

Туристы не могли вылететь из Сочи в Петербург в течение девяти часов. Самолет, который должен был доставить жителей Северной столицы домой, сломался. О технической неисправности воздушного судна рассказали представители авиакомпании "Ямал".

По сведениям от пассажиров, вылет должен был состояться в 14.45, но на самом деле они поднялись в воздух только в половину двенадцатого ночи. В пункте назначения борт лайнера оказался около двух часов ночи. В результате инцидента пострадавших нет.

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