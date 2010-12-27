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Самолет "Победы" проскользил по ВПП в Кирове
Сегодня, 14:46
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MShaffter

Самолет "Победы" проскользил по ВПП в Кирове

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Ранее СМИ сообщали, что самолет в Кировском аэропорту выкатился за пределы ВПП.

Самолет "Боинг 737" едва не выкатился за пределы ВПП в аэропорту Кирова.

Ранее ряд СМИ сообщали, что самолет авиакомпании "Победа" рейса Москва-Киров выкатился за пределы ВПП после посадки в Кирове. Авиакомпания опровергла это сообщение. ТАСС со ссылкой на лоукостер "Победа" сообщает, что самолет после посадки при развороте в торце ВПП начал скольжение из-за обледенения полосы. Пилот "Боинга" предпринял все возможные усилия и удержал самолет на ВПП. 

Также сообщается, что во время маневров самолет получил повреждения. Для доставки пассажиров из Кирова в Москву в Киров вылетел резервный борт.

Фото:pixabay.com

Теги: авиакомпания победа, летайте победой, новости кирова, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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