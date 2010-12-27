Самолет "Победы" проскользил по ВПП в Кирове

Ранее СМИ сообщали, что самолет в Кировском аэропорту выкатился за пределы ВПП.

Самолет "Боинг 737" едва не выкатился за пределы ВПП в аэропорту Кирова.

Ранее ряд СМИ сообщали, что самолет авиакомпании "Победа" рейса Москва-Киров выкатился за пределы ВПП после посадки в Кирове. Авиакомпания опровергла это сообщение. ТАСС со ссылкой на лоукостер "Победа" сообщает, что самолет после посадки при развороте в торце ВПП начал скольжение из-за обледенения полосы. Пилот "Боинга" предпринял все возможные усилия и удержал самолет на ВПП.

Также сообщается, что во время маневров самолет получил повреждения. Для доставки пассажиров из Кирова в Москву в Киров вылетел резервный борт.

Фото:pixabay.com