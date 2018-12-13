Самодеятельные коллективы Выборга победили в фестивале "Театральная весна - 2019"

Двадцать лучших коллективов Ленинградской области, 12 образцовых и 8 народных, представили на фестивале свои работы: сказки, комедии, мюзиклы, драмы.

Самодеятельные театральные коллективы Выборга приняли участие в областном фестивале "Театральная весна - 2019", который проходил в селе Вырица Гатчинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Двадцать лучших коллективов Ленинградской области, 12 образцовых и 8 народных, представили на фестивале свои работы: сказки, комедии, мюзиклы, драмы и др.

Победителем среди народных самодеятельных коллективов в номинации "Лучшая сценография" стал Выборгский народный театр (спектакль "Зойкина квартира").

Также диплом "За дебют" получил Выборгский молодежный театр (спектакль "Свободная пара").

Кроме того, по решению судейской коллегии Выборгскому молодежному театру было присвоено звание "Народный самодеятельный коллектив".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО