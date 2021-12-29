Самый дешёвый дом с бассейном во Всеволожске продаётся за 15 млн рублей

Средняя стоимость домов, которые сейчас выставлены на продажу во Всеволожске, составляет 34,8 млн рублей.

В понедельник, 14 февраля, эксперты журнала "Загородное обозрение Салон загородной недвижимости" поделились с Piter.tv результатами мониторинга предложений загородных домов во Всеволожске и выяснили, за сколько сегодня можно приобрести самый дешёвый и дорогой дома в этом городе.

Так, в феврале во Всеволожске экспонируется 221 частный дом. Большая часть располагается на участках со статусом ИЖС, имеет подведённый на участок газ. При этом в 30 домах, которые выставлены на продажу есть частные бассейны. Средняя стоимость домов составляет 34,8 млн рублей. Средняя площадь домов находится на уровне 282,9 кв. м., а средняя площадь придомовых участков составляет 15,8 соток.

Наиболее доступный дом, который сейчас выставлен на продажу во Всеволожске оценивается в 6,5 млн рублей за 56 "квадратов" и 11,5 соток. В доме есть только электричество.

Самый дешёвый дом с бассейном, который сейчас продаётся во Всеволожске, оценивается в 15 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести дом площадью 330 "квадратов", который находится в состоянии "под чистовую отделку". Также к дому прилагается участок площадью 19 соток.

Наиболее дорогой дом оценили в 500 млн рублей за 4-этажный особняк площадью 603 "квадрата". На территории дома есть свой бассейн, сауна, спортивный зал, винный погреб и библиотека. Также к дому прилагается участок 39 соток. Объект построили в 2007 году.

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