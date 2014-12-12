Самая теплая за пять месяцев ночь была отмечена в Петербурге 8 апреля

Тепло пришло под влиянием обширного циклона.

Ночь с 7 на 8 апреля стала самой теплой c ноября. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов

Ночная температура воздуха составила +5 градусов. Последний раз теплее было 5 ноября, когда было +6,5 градусов.

Тепло принес обширный циклон "Назима".

Надеюсь, что после него начнется более теплый период и днем уже не будет +1..+2 гр., как это было 6 числа.Для нас все циклоны одинаковые, их очень много, одни активные, другие еле заметные. пояснил Колесов.

Завтра, 9 апреля, температура воздуха ночью составит 0...+2 гр., днём +6...+8 гр. Местами пройдет небольшой дождь, ночью временами с мокрым снегом.

Фото: ГМЗ "Царское Село"