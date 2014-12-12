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Самая теплая за пять месяцев ночь была отмечена в Петербурге 8 апреля
Сегодня, 17:06
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Самая теплая за пять месяцев ночь была отмечена в Петербурге 8 апреля

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Тепло пришло под влиянием обширного циклона.

Ночь с 7 на 8 апреля стала самой теплой c ноября. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов 

Ночная температура воздуха составила +5 градусов. Последний раз теплее было 5 ноября, когда было +6,5 градусов. 

Тепло принес обширный циклон "Назима".

Надеюсь, что после него начнется более теплый период и днем уже не будет +1..+2 гр., как это было 6 числа.Для нас все циклоны одинаковые, их очень много, одни активные, другие еле заметные.

пояснил Колесов. 

Завтра, 9 апреля, температура воздуха ночью составит 0...+2 гр., днём +6...+8 гр. Местами пройдет небольшой дождь, ночью временами с мокрым снегом.

Фото: ГМЗ "Царское Село"

Теги: погода, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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