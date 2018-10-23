Видео: со Скорбященской церкви рухнули строительные леса

Рабочие сразу же начали заниматься исправлением ситуации.

В Невском районе Петербурга от ветра и слабого закрепления обвалились строительные леса. Конструкция была установлена на восстанавливаемой Скорбященской церкви по проспекту Обуховской Обороны. Очевидцам удалось заснять на видео последствия данного происшествия. По преоварительной версии, объект был плохо закреплен к фасаду здания, а также роль в данном инциденте сыграл шквальный порыв ветра.

По предварительной информации, никто не травмировался, несмотря на то, что некоторые сотрудники все еще находились на рабочем месте. Сразу же представители подрядчика начали исправлять проблему.

Фото и видео: Piter.tv