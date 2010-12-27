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ФАС отстояло 15-минутную бесплатную парковку у "Пулково"
Сегодня, 15:48
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lesjasap
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ФАС отстояло 15-минутную бесплатную парковку у "Пулково"

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Городской суд счел, что требования ведомства законны.

ФАС по Петербургу у судебном порядке отстояло право автовладельцев припарковывать машины на 15-минутную стоянку около аэропорта "Пулково". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выполнив предупреждение антимонопольного органа и увеличив интервал пребывания до 15 минут, "Воздушные Ворота Северной Столицы" тем не менее обжаловали этот документ в суде

отмечается в сообщении

Закон встал на сторону надзорного ведомства. Управление выдало предупреждение о необходимости организации условий временного пребывания транспортных средств для посадки и высадки пассажиров терминала.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Криминальные происшествия

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