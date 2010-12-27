С понедельника в Петербурге начнется дождливая неделя

К концу недели осадков уже не ожидают.

Рабочая неделя начнется в Петербурге с дождей. Осадки будут носить затяжной характер. Об этом сообщаю специалисты ГУ МЧС по региону, ссылаясь на данные Управление по гидрометеорологии.

Эксперты добавили, что небо ожидается пасмурным, но ближе к полудню на территории города немного распогодится. Температура воздуха будет варьироваться на отметках между 18 и 20 градусами тепла. Ночью показатели опустятся до плюс 13-15 градусов по Цельсию.

Будет дуть слабый ветер. Его скорость не превысит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня повысится. но незначительно.

Фото: Piter.tv