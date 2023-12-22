Спектакль "С новым счастьем!"

В основе сюжета — пьеса Дамира Салимзянова "Дуры мы, дуры…". Это история трех подруг, которые отчаянно пытаются помочь друг другу устроить личную жизнь. В новогоднюю ночь они, сидя на кухне, размышляют о своих отношениях с мужчинами. И случается чудо — представители сильного пола появляются на сцене буквально из ниоткуда.
Это яркий музыкальный спектакль, главные роли в котором исполняют Татьяна Тузова, Полина Воронова и Ася Ширшина. Вместе с их харизматичными героинями зрители убедятся, что наша судьба в наших руках, главное лишь поверить в себя.
Фото: ВКонтакте / Театр "На Литейном"
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