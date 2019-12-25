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С начала мая в Ленобласти обнаружили более 110 боеприпасов времен войны
Сегодня, 15:53
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С начала мая в Ленобласти обнаружили более 110 боеприпасов времен войны

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Все боеприпасы были уничтожены на специальных полигонах.

С начала мая жители Ленинградской области нашли садовых участках и строительных площадках более 110 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Специалисты вывезли опасные находки и уничтожили на полигоне. 

Припасы находили разного калибра, а также мины, ручные противотанковые и противопехотные гранаты. Отмечается, что многие из них сохранили свою взрывную способность. 

В пресс-службе Западного-военного округа отметили, что на вооружении инженерно-саперных подразделений имеется новейший комплекс разминирования МИКР, роботизированный комплекс "Кобра" и костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Фото: Министерство обороны РФ

Теги: боеприпасы времен войны, западный военный округ, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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