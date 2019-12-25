С начала года петербуржцы направили более 3 тыс. заявок о неправильной парковке

Самыми инициативными стали жители Приморского района, они отправили 398 заявок.

В четверг, 10 марта, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что специалисты ведомства с начала года отработали 3 133 заявки от граждан о неправильной парковке, отправленные через сайт. Напомним, на сайте комитета предусмотрена специальная форма, через которую неравнодушные горожане могут сообщить о таких нарушениях.

Чаще всего заявки оставляли жители Приморского района (398 заявок), Московского района (371 заявка) и Выборгского района (322 заявки).

По результатам было эвакуировано 286 автомобилей, составлено на место 24 протокола об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит штраф размере 3 тыс. рублей. Если в срок добровольной оплаты штраф был не погашен, отношении нарушителя составляется протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, а за это нарушение грозит двойной штраф, т.е 6 тыс. рублей.

В комитете также напомнили, что любителям парковаться на местах для инвалидов без основания грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv