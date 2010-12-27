Фото: на Большом Смоленском обвалилась штукатурка‍

Петербуржцы чудом не пострадали в результате разрушения фасада здания в Невском районе.

В Невском районе с жилого многоэтажного дома обвалилась часть штукатурки. Инцидент произошел утром 18 июля на Большом Смоленском проспекте, 28. В результате происшествия пострадавших нет.

Очевидцы выложили фотографии проблемной ситуации в социальные сети. На снимках видно, что фасад начал разрушаться с карниза верхнего этажа. Дело могло закончиться несчастным случаем, если бы в момент обрушения под домом проходил человек. В настоящее время зону аварии еще не оградили. Предупреждений о возможном продолжении обрушении штукатурки также не установлены.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб