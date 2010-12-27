С экс-управляющего ИК "Таврический" взыскали 24 млн. рублей

Алексей Родин признан виновным в убытках ИК "Таврический", которых можно было избежать.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил бывшего управляющего ИК "Таврический" отдать 24 миллиона рублей. Фигурантом дела стал Алексей Родин, который руководил ИК в течение двух лет с 2015 по 2017 года.

Отметим, что исковые заявления в отношении мужчины подали компания-кредитор "Меридиан" и настоящий управляющий "Таврическим".Константин Митрякович. Основный претензией стало то, что Родин не обеспечил сохранность введенного под его управление производственного имущества. Впоследствии оно было утрачено: оборудование разукомплектовали и разбили. Однако, статья на оплату охранного предприятий прописана была. Эту позицию также потребовали признать как убытки предприятия. Суд встал на сторону обвинения и вынес решение о возмещении 24 миллионов рублей. Прошение истцов удовлетворено частично.

Фото: Piter.tv