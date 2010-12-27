С Гороховой увезли 60 килограммов опасных химических реактивов

Экологи за неделю убирали из рек нефтесодержащие соединения, а из петербургских дворов - разбитые термометры.

За прошедшую неделю специалисты "Экостроя" 22 раза направлялись по аварийным адресам и плановым обследованиям территории. За время вылазок они собрали в Центральном районе Петербурга 65 килограммов опасных отходов. Большая часть реактивов была найдена в контейнерах на площадке Гороховой улицы. Там же специалисты забрали 19 технических ртутных термометров.

Экологи провели замеры на содержание паров ртути в воздухе. По их сведениям, по 14 адресам были разбиты градусники. Также угрозу для экологической обстановки представляла нефтеводяная смесь разлившаяся по акватории пруда по Саперной улице в Пушкинском районе. Водное пространство очистили. Отходы попали в реку из-за автомобильной аварии. Сотрудники организации также вывезли с прилегающей территории более 64 кубометра мусора.

С 16 по 22 июля представители "Экостроя" установили боновые ограждения на акватории реки Славянки и Горелого ручья. Там эксперты собрали 200 кг НВС. Все участки обработали активной пеной.

За неделю Комитет по природопользованию оштрафовал компании за экологические нарушения на сумму в 679, 5 тысяч рублей.

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