МФЦ Петербурга будут усиленно работать из-за нового этапа приема заявлений в первый класс

С 20 января в Петербурге начинают принимать заявления о приеме в первый класс от тех, кто проживает на закрепленной территории учебных заведений. МФЦ будут работать в особом режиме.

В субботу, 20 января, стартует новый этап приема заявлений на поступление в первый класс. Теперь на поступление в школу будут претендовать горожане, живущие в закрепленной территории учебных заведений.

Традиционно в первый день приема заявлений ожидается повышенное число обращений. Но необходимости подавать заявление в первый же день нет. Дата и время подачи заявления в учебные учреждения не являются приоритетом при зачислении в школу. Пресс-служба МФЦ Петербурга

Многофункциональные центры принимают специальные меры для комфортной подачи заявлений. Например, шесть МФЦ, которые не работают по субботам, будут принимать работать с 09.00 до 12.00. Вести прием будут Сектор №1 МФЦ Василеостровского района, Сектора №4 и №5 МФЦ Калининского района, Сектор №1 МФЦ Курортного района, Секторы №2 и №5 МФЦ Приморского района

Во всех 58 МФЦ города будет осуществляться прием только по услуге зачисления в школу. С очередями желающих будут работать дополнительные сотрудники и открыто максимальное число окон.

Подать заявление также можно через сайт Госуслуг. Но учетная запись на ней должна быть оформлена в единой системе идентификации и аутентификации. Это можно сделать в любом МФЦ города.