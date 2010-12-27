В Петербурге развитие туризма сделают госпрограммой

В Петербурге начнутся масштабные реставрации исторических зданий.

С нового года в Санкт-Петербурге развитие туризма станет государственной программой. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Георгий Полтаченко, представляя в Законодательном Собрании Петербурга бюджет на 2018. В скором времени развитие туризма утвердят как госпрограмму, также в Смольном уточняют, что рост расходов составит 136%.

Отмечается, что в блиэайшие три года в Санкт-Петербурге осуществят масштабные реставрации

дворца Юсуповых, ансамбля Аничкова дворца, Соборной мечети, Спасо-Преображенского собора, церкви Святой Великомученицы Екатерины, сада Александро-Невской Лавры, а также особняка Кельха.

Фото: "ВК" - "Юсуповский дворец на Мойке"