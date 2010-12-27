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В Петербурге развитие туризма сделают госпрограммой
Сегодня, 15:37
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Shdaria
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В Петербурге развитие туризма сделают госпрограммой

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В Петербурге начнутся масштабные реставрации исторических зданий.

С нового года в Санкт-Петербурге развитие туризма станет государственной программой. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Георгий Полтаченко, представляя в Законодательном Собрании Петербурга бюджет на 2018. В скором времени развитие туризма утвердят как госпрограмму, также в Смольном уточняют, что рост расходов составит 136%.

Отмечается, что в блиэайшие три года в Санкт-Петербурге осуществят масштабные реставрации 

дворца Юсуповых, ансамбля Аничкова дворца, Соборной мечети, Спасо-Преображенского собора, церкви Святой Великомученицы Екатерины, сада Александро-Невской Лавры, а также особняка Кельха. 

 Фото: "ВК" - "Юсуповский дворец на Мойке"

Теги: бюджет 2018 спб , новости петербург , новости спб , петербург , развитие туризма спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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