С 12 декабря в Петербурге перекроют несколько улиц

Со вторника, 12 декабря, ограничивают и полностью закрывают несколько улиц в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

С 12 по 15 декабря будет закрыт проезд по Арсенальной улице от Свердловской набережной к Кондратьевскому проспекту из-за ремонта трамвайных путей и дорожного покрытия. Кроме того, ограничат движение на перекрестке Кондратьевского и Арсенальной, и по последней от проспекта до Арселнальной набережной. При этом закроют и сквозной проезд на перекрестке с улицей Комсомола.

С 12 по 21 декабря работы по монтажу водопровода ограничат улицу Яблочкова от Талалихина до Провиантской.

Из-за прокладки инженерных сетей на тот же период ограничат движение по Общественному перекрестку от Обуховской Обороны до Перевозной.

Со вторника ограничат проезд по Заставской улице от Московского проспекта до улицы Коли Томчака. Тут будут монтировать инженерные сети до 23 декабря.

Длительное ограничение начнет действовать на Школьной улице от Ленинградской до бульвара Алексея Толстого. Тут будут прокладывать газопровод с 12 декабря до 13 февраля 2018 года.