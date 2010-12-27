С 10 августа ГАТИ перекроет несколько дорог в Петербурге

Водителей просят выбирать объездные пути.

ГАТИ предупреждает водителей о необходимости заранее планировать свой маршрут связи с ограничениями проезда от 10 августа. В Невском районе города окажется перекрыт Клочков переулок. Его откроют спустя два дня. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Специалисты отмечают, что конкретный запрет на проезд будет относиться к участку дороги, начиная от проспекта Пятилеток и заканчивая набережной реки Оккервиль. С 10 по 12 августа там будут проводиться ремонтные работы по восстановлению тепловой системы.

На целый день 10 числа, а также в период с 17 по 18 августа для проезда окажется закрыт и участок набережной канала Грибоедова от Гривцева переулка до Сенной площади. Там запрет связан оборудованием газопровода.

С 10 августа по 2 сентября ограничено движение по проспекту Ударников, закрыт проезд по Будапештской улице. По 11 августа рабочие ограничат движение по улице Ленина.

Фото: Piter.tv