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США не сомневаются, что в уничтоженном в Кабуле 29 августа автомобиле находились боевики

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Вашингтон уверен, что в уничтоженном американским беспилотником автомобиле в Кабуле, находились террористы запрещенной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Мы располагали точной информацией от разведки о том, что в автомобиле находились люди, готовившие теракт в аэропорту, - сказал он. - У нас нет каких-либо сомнений на этот счет. Это была легитимная цель, связанная с "Исламским государством в Хорасане".
Джон Кирби.

Напомним, что беспилотник США нанес удар по автомобилю в Кабуле 29 августа.  По данным ООН, жертвами атаки стали семь детей. 

Видео: YouTube / Yahoo Finance

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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