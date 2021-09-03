США не сомневаются, что в уничтоженном в Кабуле 29 августа автомобиле находились боевики

Вашингтон уверен, что в уничтоженном американским беспилотником автомобиле в Кабуле, находились террористы запрещенной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Мы располагали точной информацией от разведки о том, что в автомобиле находились люди, готовившие теракт в аэропорту, - сказал он. - У нас нет каких-либо сомнений на этот счет. Это была легитимная цель, связанная с "Исламским государством в Хорасане".

Джон Кирби.

Напомним, что беспилотник США нанес удар по автомобилю в Кабуле 29 августа. По данным ООН, жертвами атаки стали семь детей.

Видео: YouTube / Yahoo Finance