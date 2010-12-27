Исторические здания останутся в собственности СПбГУ после переезда в Пушкин

В октябре в Петербурге представили проект переезда СПбГУ в Пушкинский район, где планируется создать большой студенческий городок на 25 тысяч человек со всей необходимой инфраструктурой. Там же появится научно-исследовательский центр.

Несмотря на перспективы, тема моментально притянула внимание некоторых депутатов, известных постоянной критикой властных предложений. Подогреть тему попытались Максим Резник и Борис Вишневский, причем для усиления резонанса парламентарии раскручивали версию о возможном сносе принадлежащих университету зданий в историческом центре.

Вместе с тем Вишневский поспешил написать запрос губернатору Александру Беглову, потребовав изложить аргументы Смольного в пользу переезда СПбГУ. Градоначальник дал развернутый ответ, напомнив депутату ЗакСа, что проект кампуса – часть федеральной программы, и заверил парламентария, что никаких оснований для сноса исторических корпусов университета нет.

Однако Вишневского ответ не успокоил. Вместо того, чтобы как-то объяснить людям свою с Резником гипотезу о сносе зданий и продаже земли, депутат назвал письмо губернатора "несодержательным". В особенности Бориса Лазаревича задет тот пункт, где Беглов указал на моменты, не входящие в компетенцию парламентария.

"Яблочник" разразился гневным постом на своей странице в соцсети. Запись подвергли критике за очевидное желание выразить протест и несогласие с губернатором без конструктивных предложений в повестке.

Единственный негативный момент, на который указывают некоторые студенты – транспортная доступность. Многие не рады ездить на окраину в Шушары. Но в то же время другие отмечают, что сейчас по Петербургу разбросаны 227 зданий СПбГУ, что создает неудобства. Расстояние между корпусами может достигать 50 километров. Новый студенческий городок избавит от этой проблемы, более того, прямо к кампусу запустят скоростной трамвай.

Стоит вспомнить успешный опыт Дальневосточного федерального университета, переехавшего из Владивостока в кампус на остров Русский. Изначально многие студенты и преподаватели выражали недовольство, однако уже сегодня обучающиеся озвучивают диаметрально противоположную позицию.

К слову, последняя инициированная Вишневским и Резником акция "защитников СПбГУ" собрала всего 200 человек (часть из них могли быть проплаченными). Учитывая число обучающихся в вузе, а это более 25000 студентов, истории либералов о "массовом возмущении", не говоря уже о выдуманных сносах, сильно преувеличены.



