СМИ: в банке в Москве неизвестный взял заложников

Неизвестный захватил заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве на Земляном Валу. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, сообщает ТАСС.
По предварительным данным в заложниках оказался один посетитель банка. Сотрудники финансовой организации смогли покинуть здание через черный вход.
ТАСС пишет, что захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, лицо скрывает черная маска. В руках — желтый пакет, в котором якобы находится взрывное устройство. По предварительным данным он требует большую сумму денег. На месте также работают спецназ и снайперы. Идет подготовка к штурму.
UPD: Заложника отпустили, сам захватчик забаррикадировался в здании.
UPD 2: Захватчика взяли штурмом. Он задержан.
Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все