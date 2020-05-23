СМИ: в банке в Москве неизвестный взял заложников

По предварительным данным захватчик требует большую сумму денег.

Неизвестный захватил заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве на Земляном Валу. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, сообщает ТАСС.

По предварительным данным в заложниках оказался один посетитель банка. Сотрудники финансовой организации смогли покинуть здание через черный вход.

ТАСС пишет, что захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, лицо скрывает черная маска. В руках — желтый пакет, в котором якобы находится взрывное устройство. По предварительным данным он требует большую сумму денег. На месте также работают спецназ и снайперы. Идет подготовка к штурму.

UPD: Заложника отпустили, сам захватчик забаррикадировался в здании.

UPD 2: Захватчика взяли штурмом. Он задержан.

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