СМИ: в новогоднюю ночь в США от стрельбы погибло 10 человек

Уходящий год стал рекордным в США по количеству массовых убийств.

Не менее десяти человек погибли в американских городах в ходе стрельбы в новогоднюю ночь. Об этом сообщает газета USA Today.

По данным СМИ, в основном стрельба происходила в барах и ночных клубах. Так, два человека погибли при стрельбе в ходе празднования в ночном клубе в Орландо, еще двое погибли в клубе в Техасе.

Семь человек пострадали при стрельбе в баре американского штата Виргиния. Еще несколько человек погибли от выстрелов в Сент-Луис и в Филадельфии.

Издание пишет, что 2019 год стал рекордным в США по количеству массовых убийств.

Видео: YouTube / CobraEmergencyVideos - North America, Santa Cruz Films