СМИ: сдача квартир в аренду перестала приносить прибыль

Средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в больших городах сократился до 5,6% годовых.

В России сокращение стоимости аренды жилья остановилось. Многим арендодателям уже удалось компенсировать финансовые расходы, однако доход стали "съедаться" инфляцией. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные ЦИАН и Центробанкаю

Так, средняя доходность от сдачи жилья в аренду в крупных российских городах сократилась до 5,6% годовых. Такие данные приводят аналитики ЦИАН. При этом средняя ставка по вкладу составляет 5,46%. Это значит, что доходность от аренды выше на 0,14 п.п. Получается, что квартиру выгоднее сдавать, чем нести деньги в банк.

Однако получаемые хозяевами жилья доходы не обгоняют текущие темпы инфляции, то есть фактически арендодатели с большим трудом "выходят в ноль" из-за обесценивания денег.

Так. годовая инфляция в июне составила 6,5%. Как прогнозирует Банк России, во втором полугодии инфляция будет замедляться.

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