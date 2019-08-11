СМИ раскрыли доходы известных блогеров

Валентин Петухов, известный как Wylsacom, возглавил список самых богатых российских блогеров до 40 лет. Годовой доход обзорщика составляет 170 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные издания Forbes и Российского исследовательского агентства блогеров
На втором месте расположился журналист-интервьюер Юрий Дудь, который зарабатывает 90 миллионов рублей. На третьей строчке оказалась телеведущая Насти Ивлеева с доходом в 58 миллионов рублей за год
Также в Топ-10 попали Олег Григорьев (Oblomoff) и Ида Галич (Galich Ida, шоу 1-11), которые зарабатывают около 51 миллионов. Также в списке оказались Максим Голополосов (Макс+100500), Саша Спилберг (Sasha Spilberg)и Амиран Сардаров (Дневник Хача), чей доход варьируется от 39 миллионов рублей до 45 миллионов рублей.
Видео: YouTube/Wylsacom, вДудь, Настя Ивлеева
Обсуждение ( 0 )