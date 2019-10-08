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СМИ: американский истребитель F-16 разбился в Германии

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Подробности происшествия уточняются.

Во вторник, 8 октября, в Германии разбился самолет американских Военно-воздушных сил. Об этом в социальных сетях сообщила полиция города Родт.

Рядом с населенным пунктом находится авиабаза ВВС США "Шпангдалем". Пока никакой официальной информации не поступало. По информации телеканала SWR, крушение потерпел истребитель F16. Пилот успел катапультироваться и был госпитализирован. СМИ сообщают, что авария случилась в нежилом районе. Подробности происшествия уточняются.

Видео: Youtube/ Arma Civitatis, Gung Ho Vids

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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