СМИ: американский истребитель F-16 разбился в Германии

Подробности происшествия уточняются.

Во вторник, 8 октября, в Германии разбился самолет американских Военно-воздушных сил. Об этом в социальных сетях сообщила полиция города Родт.

Рядом с населенным пунктом находится авиабаза ВВС США "Шпангдалем". Пока никакой официальной информации не поступало. По информации телеканала SWR, крушение потерпел истребитель F16. Пилот успел катапультироваться и был госпитализирован. СМИ сообщают, что авария случилась в нежилом районе. Подробности происшествия уточняются.