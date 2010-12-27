СК заинтересовался травмированием девочки на батуте

Надзорное ведомство проверит травмирующий инцидент, произошедший в парке аттракционов.

Следственный комитет по Петербургу заинтересовался ситуацией с травмированием несовершеннолетней девочки на территории парка аттракционов, расположенных в парке Победы. Напомним, что трехлетняя петербурженка сломала шейку левого бедра, прыгая на батуте. По сообщениям сотрудников заведения, девочка пострадала, неудачно приземлившись на мягкую ткань батута.

Также проверку обстоятельств осуществляет Прокуратура Московского района. На данный момент пострадавшая находится в пятой детской больнице имени Филатова. Пациентка госпитализирована в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. По информации от омбудсмена светланы Агапитовой,пострадавшая пробудет в медицинском учреждении не менее месяца.

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