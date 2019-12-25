СК начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве

На памятниках также написали нецензурные выражения.

Следственный комитет России начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, информация об осквернении памятников появилась в СМИ. Доследственную проверку проводит главное следственное управление Следственного комитета РФ, а именно отдел по расследованию преступлений, которые связаны с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.

Петренко рассказала, что вандалы облили краской памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 годах, и могильные плиты бойцов Красной армии на кладбище в городе Обяляй. На памятниках также написали нецензурные выражения.

Ранее был задержан экс-глава ФСИН по Нижегородской области.

Фото: СК РФ