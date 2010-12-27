СК готов к передаче в суд материалов дела бывшего куратора Крестов-2

Олег Коршунов предстанет перед судом Петербурга.

Петербургский Следственный комитет готов передать материалы дела куратора Крестов-2 в судебную инстанцию. По сведениям от пресс-службы ведомства, расследование завершено только по делу о мошенничестве, по другим эпизодам все еще ведутся разбирательства.

Фигурантом дела является экс-замдиректор ФСИНа Олег Коршунов, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Пользуясь должностным положением мужчина совершил предварительный сговор с гендиректором трогово-промышленной компании "ДАЦЕ Груп".

По версии следствия, злоумышленники присвоили деньги, выделенные на закупку обуви в заведения уголовно-исправительной системы. Преступление было совершено в 2016 году. Напарники разработали схему, по которой госконтракт на закупку получила компания "ДАЦЕ Групп". Фирмы использовала более дешевые материалы для изготовления заказа. Сами работы были поручены заключенным из Липецкой и Пермской областям, а также Красноярскому края. В региональные тюрьмы завезли швейные станки и другое необходимое оборудование.

В мошенничестве также замешан руководитель предприятия" Производственн-промышленный дом" Виталий Морусов. Он подписал документы, по которым его компания обязана выполнить работы. Однако, начальник заведомо знал, что обувь изготавливают в тюрьмах.

В результате на Коршунова все же дали показания его "коллеги". В ближайшее время дело будет изучено в суде.

Фото: Piter.tv