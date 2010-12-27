СКА одержал восьмую победу подряд

В пятницу, 8 сентября в Череповце прошел матч регулярного сезона КХЛ между хоккейным клубом СКА и командой "Северстали". Петербургские хоккеисты выиграли со счетом 7:2.

Как сообщает "Фонтанка", хоккейный матч, прошедший 8 сентября в Череповце, завершился победой петербургской команды СКА, которые выступили против "Северстали".



Голы у СКА забили Сергей Широков (4 минута, 25, 53), Сергей Плотников (7), Максим Карпов (14), Николай Прохоркин (33). В команде "Северсталь" голы удалось забить Петру Голику (5) и Матею Странски (32).



Стоит сказать, что на счету СКА это уже восьмая победа подряд в начале регулярного чемпионата КХЛ. Следующий матч команда проведет против "Лады"11 сентября в Северной столице.