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СКА одержал восьмую победу подряд
Сегодня, 21:44
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TretyakovaS
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СКА одержал восьмую победу подряд

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В пятницу, 8 сентября в Череповце прошел матч регулярного сезона КХЛ между хоккейным клубом СКА и командой "Северстали". Петербургские хоккеисты выиграли со счетом 7:2.

Как сообщает "Фонтанка", хоккейный матч, прошедший 8 сентября в Череповце, завершился победой петербургской команды СКА, которые выступили против "Северстали".

Голы у СКА забили Сергей Широков (4 минута, 25, 53), Сергей Плотников (7), Максим Карпов (14), Николай Прохоркин (33). В команде "Северсталь" голы удалось забить Петру Голику (5) и Матею Странски (32).

Стоит сказать, что на счету СКА это уже восьмая победа подряд в начале регулярного чемпионата КХЛ. Следующий матч команда проведет против "Лады"11 сентября в Северной столице.

Теги: кхл , новости спб , хоккей
Категории: Новости СПб

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