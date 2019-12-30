СКА обыграл казахский клуб "Барыс" со счетом 7:4

Команда из Петербурга сохраняет 4-ю позицию в турнире КХЛ.

СКА обыграл клуб из Казахстана "Барыс" со счетом 7:4 23-го января. Матч прошел в Ледовом дворце в Петербурге.

Первую шайбу в ворота соперника СКА забил на 3-й минуте, гости смогли отыграться спустя 20 минут. В игре отличились Александр Самонов, Артем Зуб и Владимир Ткачев.

На данный момент СКА опережает "Барыс" на одну позицию в турнирной таблице КХЛ. Петербургский клуб занимает 4-е место, а казахский — 5-е.

Сегодня также стало известно, что Сергей Семак останется тренером футбольного "Зенита".

Фото: СКА / Twitter