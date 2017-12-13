Ростуризм обнаружил рост цен во время ЧМ-2018 в отеле Петербурга

В Петербурге заметили повышение цен на отели, которые будут принимать гостей в период Чемпионата Мира по футболу.

Ростуризм обнаружил 26 петербургских отелей в завышении цен во время чемпионата мира по футболу, который состоится в России в летнее время 2018 года.

Зафиксировано, что цены стали значительно выше. От допустимых нормативов был замечен рост от 4% до 78%. Рекордный рост цен был у гостиницы "Невский Экспресс Отель". После него, (74%) зафиксирован отель "Soul Kitchen Hostel". Отметим, что последний считается лучшим хостелом в Европе и России по версии премии Hoster.

Напомним, в период чемпионата мира по футболу 2018 в городах, которые принимают соревнования, стоимость проживания в отелях устанавливает правительство.